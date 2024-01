Wirtschaft in Wermelskirchen Firma verkauft – Rolf Körschgen nur noch Architekt

Mit ihren Unternehmen hat die Hoch3-Gruppe nicht nur in Wermelskirchen unübersehbare Spuren hinterlassen. Ob es Neubauten in Dabringhausen oder auch in der Innenstadt an Kölner, Telegrafen- oder Obere Remscheider Straße sind – die Handschrift von Hoch3 ist überall zu finden und hat in der Vergangenheit auch für die eine oder Diskussion in der Bürgerschaft gesorgt. Denn manchen gelten die typischen Charakteristika als zu gleichförmig, nicht abwechslungsreich genug. Nun geht die Ära des General-Bauunternehmens Hoch3 Rolf Körschgen GmbH zu Ende.