Hitze in der Stadt : So heiß war der Dienstag in Wermelskirchen

Foto: Lena Steffens 11 Bilder Das waren die heißesten Orte am Dienstag in der Stadt

Wermelskirchen Mit 36 Grad war der Dienstag bisher der heißeste Tag des Jahres. Der Asphalt heizte sich gegen Mittag so stark auf, dass Spazieren gehen zur Qual wurde. Messungen mit dem digitalen Thermometer zeigen, wo die Temperaturen ihren Höhepunkt erreicht haben.

In Wermelskirchen werden am Dienstag bis zu 36 Grad erwartet“, kündigt die Moderatorin im Radio am Morgen an. Im Wald wird angesichts des hohen Borkenkäferbefalls an den Bäumen vor Waldbrandgefahr gewarnt. Der gestrige Tag wurde als der heißeste des Jahres angekündigt.

In der Stadt sind daher deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs als sonst. Und wenn, dann halten sie sich im Schatten auf – dennoch rinnt ihnen der Schweiß von der Stirn. Trotz der Hitze kämpft sich ein Fahrradfahrer im Mountainbiker-Outfit über die von der Hitze aufgewärmten Asphaltstraßen. Auf der Remscheider Straße sind es gegen 13.30 Uhr stellenweise 42 Grad. Auf der Motorhaube eines Autos können um die Mittagszeit sogar 56 Grad gemessen werden.

Während die meisten Wermelskirchener in kurzer Hose und T-Shirt unterwegs sind, laufen vereinzelt Personen in langer, dunkler Kleidung durch die Innenstadt. Ganz selten weht mal ein Lüftchen, alle Autofahrer bewegen sich mit heruntergekurbelter Scheibe fort. Ein älterer Herr in einem SUV hat sich ein feuchtes Handtuch in den Nacken gelegt, um sich abzukühlen.

Apropos Abkühlung: Die kälteste Stelle in der Stadt war am Dienstag im Eiscafé Venezia in der Kühltruhe zu finden, das Eis hatte dort eine Temperatur von -9,2 Grad. „Eine gute Temperatur für das Eis“, findet Lydia Zandomeneghi, die Inhaberin des Cafés.

Die höchste Temperatur konnte dagegen auf der Baustelle am Loches Platz gemessen werden: Im Schatten waren es zwar nur etwa 28 Grad, auf der zweiten Etage des Bauwerks wurden in der prallen Sonne allerdings bereits 40 Grad gemessen. „Deswegen haben die Dachdecker auch schon um 12 Uhr Feierabend gemacht, weil es zu warm war“, erzählt Manfred Völler, Projektleiter der Baustelle.

Auf den Straßen wurde am Dienstag mehr gehupt – Motorradfahrer bewegen sich mit überhöhter Geschwindigkeit und knatternden Reifen durch den Ort. Aggressivität ist laut verschiedenen wissenschaftlichen Studien eine Folge der Hitze. Wenn es heiß wird, erweitern sich die Blutgefäße, das Herz schlägt schneller, und der Körper schüttet vermehrt das Hormon Vasopressin aus. Das dient dazu, Flüssigkeit im Körper zu halten. Als Nebeneffekt erhöht dieses Hormon auch die Aggressivität der Menschen.