Wermelskirchen: Historische Fahrradtour des BGV mit ADFC

Wermelskirchen Der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen lädt zu einer "Historischen Fahrradtour" ein, die am Samstag, 12. Mai, entlang der Wupper bis Opladen und zurück über die Balkantrasse nach Wermelskirchen führt. Der Start erfolgt um 11 Uhr auf dem Schwanenplatz. Der Weg führt über Hünger nach Neuenflügel. Vom Rastplatz "alter Fritz" geht der Blick weit hinaus nach Westen und Süden. So sind Köln, die Braunkohlreviere, aber auch im Süden das Siebengebirge zu sehen.

Weiter geht die Fahrt über Höhrath und Glüder zum Balkhauser Kotten. Dort wird gerastet und Verpflegung angeboten. Anschließend gibt es eine fachkundige Führung und einen Einblick in das Leben der Schleifer in alter Zeit.

Von dort führt der Weg entlang der Wupper nach Leichlingen, vorbei an alten Schleifersiedlungen zu den mittelalterlichen Rittersitzen "Zoppesmur" und "Nesselrath". Die mittelalterlichen Herren dieser Burgen traten im Umfeld der Grafen von Berg in Erscheinung. In Leichlingen bietet sich eine weitere Rast an, bevor es dann entlang der Bahn Richtung Haus Vorst geht, das ebenfalls als Rittersitz gegründet wurde.