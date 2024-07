Polizei Rhein-Berg gibt Tipps zum Reiseverkehr Pkw prüfen und Kinder sowie Ladung sichern

Mit den Sommerschulferien steht für viele die Fahrt in den Urlaub an. Aber, so verweist die Kreispolizeibehörde in Rhein-Berg: „In den Ferien ist vor allem an den Wochenenden mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.“ Sicher ankommen sei das oberste Ziel, weshalb die Polizei in diesem Sommer auch verstärkt kontrolliere.