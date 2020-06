Waffelpause an der Balkantrasse : Radfahrer kehren gut gelaunt zur Waffelpause zurück

Waffelpause an der Balkantrasse

Neuenhaus Gemeindeglieder und Ausflügler machten zur Wiedereröffnung der Waffelpause an der Balkantrasse Halt. – mit Abstand und nach strengen Vorgaben. Waffelpausen-Stimmung herrschte trotzdem.

Es war, als hätten die Menschen nur darauf gewartet, dass die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus die kleine Holzhütte an der Balkantrasse wieder öffnet – dass wieder kleine Blumentöpfe auf den Tischen stehen, schattiger Raum zum Rasten angeboten wird und wohliger Waffelduft in der Luft liegt. Denn als Regina und Christoph Damm gemeinsam mit ihren Kindern Charlotte und Jonathan am Sonntag gleich nach dem Gottesdienst die erste Schicht übernahmen, warteten schon die Besucher auf Waffeln und Geselligkeit mit Abstand.