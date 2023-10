Hilfe aus Wermelskirchen Damit Menschen in Afghanistan satt werden

„Und natürlich schickte ich einen Teil dieses Geld zu meiner Familie in Afghanistan“, erzählt er. Das hält er bis heute so – inzwischen lebt er in Dortmund, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und einer sicheren und guten Stelle als Fachinformatiker in einem Dortmunder Unternehmen. „Aber natürlich denke ich oft an meine Familie und die Menschen in Afghanistan“, sagt er.