Digitalisierung in Wermeslkirchen Stadt sucht „Digitalpaten“ für Hilfsangebot in Stadtbücherei

Aktuell ist das Team noch auf der Suche nach weiterer Unterstützung. „Manche Senioren sind zum Beispiel ja nicht mehr so mobil und können nicht einfach in die Stadtbücherei kommen.“ Dort müsste man also eigentlich vor Ort helfen. „Aber damit wir das richtig und konstant machen können, brauchen wir mehr Leute.“ Um „Digitalpate“ zu werden, müsse man kein studierter Technik-Experte sein, sagt Pistorius. „Nur grundlegende Kenntnis von IOS- oder Android-Betriebssystemen sind wichtig. Und natürlich Geduld – und Lust auf den Austausch mit anderen Menschen.“