Fachkonferenz im Rheinisch-Bergischen Kreis : Hilfen für Familien stärken Teilhabe

Rhein-Berg Bündnis zeigt Wege zu finanziellen Unterstützungsleistungen auf.

Die finanziellen Hilfen für Familien im Rheinisch-Bergischen Kreis sind bei verschiedenen Institutionen angesiedelt. Um die passgenauen Anlaufstellen, Ansprechpartner sowie Antragsverfahren zu vermitteln, müssen auch die Fachkräfte, die Leistungen an Familien auszahlen oder beispielsweise in Beratungsstellen vermitteln, gut informiert sein.

Rund 50 Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen fanden sich im Kreishaus zusammen. Die Bündnispartner gaben allen Anwesenden zunächst einen schnellen Überblick über die vorhandenen Leistungsangebote. In Rahmen der Leistungsangebote wurden die Neugestaltung des Kinderzuschlags und der Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erläutert, die in diesem Jahr durch das „Starke-Familien-Gesetz“ in Kraft getreten sind. Mit diesen Verbesserungen sollen Familien mit kleinen Einkommen gestärkt und faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe für alle Kinder geschaffen werden.Anschließend wurde in Arbeitsgruppen darüber diskutiert, wie die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen zum Wohle der Familien weiter verbessert werden kann. Im Rahmen eines abschließenden „Markts der Möglichkeiten“ wurdebn Kontakte geknüpft und offenen Fragen geklärt.