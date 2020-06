Hilfe für Veranstalter? : „Night of Light“ und Kulturstammtisch im Eifgen

Das Haus Eifgen nimmt am Montag an der Aktion „Night of Light“ teil. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Mit der besonderen Aktion soll auf die Probleme der Veranstalter in der Corona-Pandemie hingewiesen werden. Dazu wird das Gebäude in roter Farbe erleuchten. Paralell berät der Kulturstammtisch über den Terminkalender der Stadt.

Das „Haus Eifgen“ nimmt am Montag an der Aktion „Night of Light“ teil – einem flammenden Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft. Denn die behördlichen Auflagen, so Michael Dierks von der Kulturinitiative Wermelskirchen, hätten im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt. Aufmerksam gemacht werden soll auf eine drohende Pleitewelle in der Branche. Dierks dazu auf Anfrage: „Eine Pleite droht uns nicht. Aber wir wollen uns solidarisch zeigen.“