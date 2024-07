In der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen Gesangswettbewerb will Talente aufspüren

Anmeldungen für die erste Phase des Wettbewerbs – das ist die niederschwellige Audition, bei der die Teilnehmer der Jury vorsingen – sind ab sofort möglich. Die Audition findet am 3. November statt. Anmelde- und Bewerbungsschluss ist der 11. Oktober. Präsentiert werden müssen dabei zwei Lieder, die auch live vor der Jury gesungen werden müssen. Musikalisch ist Playback ebenso erlaubt wie Begleitung an einem Instrument. Ähnlich wie TV-Shows gibt es nach jedem Beitrag ein kurzes Feedback zu den Darbietungen. „Damit die Stimmung bei den Talenten gelöster ist, sind im Publikum an dem Tag übrigens nur Familienangehörige, sowie Freundinnen und Freunde zugelassen“, beschreibt das „Hidden Talent“-Organisationsteam. Anschließend werden aus allen teilnehmenden „Hidden Talents“ zehn Finalisten für Phase zwei ausgewählt.