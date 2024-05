Kommunalpolitik in Wermelskirchen Nach Herrenberg-Urteil – die Musikschule „komplett neu denken“

Das hat Konsequenzen für die Musikschule in Wermelskirchen, betonte Anke Schopphoff: „Unsere aktuellen Honorarverträge laufen bis September 2024. Dann müssen die Honorarkräfte in Festanstellungen umgewandelt werden.“ Das bedeute für die Musikschule rein rechnerisch eine Aufstockung von derzeit 3,5 auf 6,5 fest angestellte Mitarbeiter und eine entsprechende Steigerung der Personalkosten. „Auch wenn uns das Gutachten eine hohe Effizienz durch das Arbeiten mit Honorarkräften bescheinigt hat, können wir nicht so weiter machen, wie wir uns zuletzt aufgestellt haben“, sagte die Vereinsvorsitzende.