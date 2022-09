Herbstkonzert des Blasorchesters Dabringhausen : Stehende Ovationen für die 64 Musiker

Klangvoll und voluminös: Das Blasorchester Dabringhausen zeigte, wie facettenreich Blasmusik ist. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Das Herbstkonzert des Blasorchesters Dabringhausen besuchen viele Musikliebhaber. Mit Projektarbeit sollen befreundete und ehemalige Musiker zum Mitmachen bewegt werden. Das ist dieses Mal schon gelungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Bei bestem Spätsommer-Wetter und schwül-warmen Temperaturen kamen die Besucher in T-Shirts, kurzärmeligen Blusen und Hemden in die Mehrzweckhalle Dabringhausen. Dort trug das Herbstkonzert des Dabringhausener Blasorchesters den Namen nicht nach dem Jahreszeit, sondern war der langjährigen Tradition und dem Termin nach Ende des meterologischen Sommers geschuldet. Während die Außentemperaturen keinen Anschein von Herbst aufkommen ließen, sorgte zumindest die Dekoration mit Heuballen neben der Bühne und gold-gelb-braunen Blättern auf den langen zur Bühne gerichteten Tafeln, an denen die rund 250 Besucher dem Konzert lauschten, für herbstliches Ambiente.

Unter der Leitung von Dirigent Peter Wuttke legte das Blasorchester wieder einmal ein Zeugnis großartigen Könnens ab. Mit sechs Stücken vor und sieben Liedern nach der Pause sorgte das Ensemble für voluminöse, vielseitige und -schichtige Klänge, als wollten die Musiker dokumentieren: All der guten Dinge sind 13. Die ersten stehenden Ovationen vom Publikum erntete das Blasorchester bereits nach der ersten Hälfte des Programms.

Info Noch drei Konzerte im Dorf Termine Bei der Allerheiligen-Prozession am 1. November in Dabringhausen-Grunewald wirken Musiker des Blasorchesters mit. Am 10. Dezember spielen die Nachwuchsmusiker des Blasorchesters Dabringhausen zum Weihnachtskonzert auf. Das traditionelle Neujahrskonzert des Dabringhausener Blasorchesters ist auf den 21. Januar 2023 terminiert.

Dass sich Blasmusik nicht auf das oberflächliche „Uff-Ta-Ta“ beschränkt, zeigte das Herbstkonzert deutlich. Da entführte das Medley „Moment for Morricone“ mit Melodien des 2020 verstorbenen Komponisten Ennio Morricone, der teils unter Pseudonym die Musik zu über 500 Filmen beisteuerte, in die Kino-Welt der Italo-Western. Mit „Autumn Leaves“ griffen die Akteure musikalisch auf das Herbst-Thema zurück und spielten einen Welthit, der unter anderem auch in der Version von Eric Clapton Bekanntheit erlangte. An der Posaune glänzte Martin David als Solist bei der Blasorchester-Version von „Autumn Leaves“.

Ein bekanntes Gesicht der Wermelskirchener Musikwelt saß am Abend des Herbstkonzerts im Publikum: Les Searle. Dennoch leistete der Jazz-Tausendsassa, der von 1966 bis 2001 eine private Musikschule in Remscheid leitete, seinen Beitrag. Er hatte die Stücke „Friends“ und „Oh mein Papa“ für das Blasorchester Dabringhausen zur Aufführung beim Herbstkonzert arrangiert. Zu „Oh mein Papa“ kehrte ein „alter“ Bekannter auf die Bühne in Dabringhausen zurück: Alexander Murach, der schon vor 30 Jahren mit dem Blasorchester spielte, sorgte für das Solo. Moderator Oliver Groß kommentierte mit einem Lachen in Richtung von Les Searle: „Leider wohnt er im falschen Dorf von Wermelskirchen, nämlich in Dhünn. Aber das lassen wir heute Abend ausnahmsweise mal durchgehen.“

„Ich versuche, solche besonderen Konzerte und Traditionstermine als Projekt zu sehen. Ich lade bekannte, befreundete und ehemalige Musiker zum Mitmachen ein – speziell für diesen einen Konzerttermin“, sagte die neue Vorsitzende des Dabringhausener Blasorchesters, Steffi Groß, die das Amt im Frühjahr von Kirsten Steinhaus übernommen hatte, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir waren vor dieser Idee, gerade einmal 24 Musiker. Jetzt sind es 64 auf der Bühne.“ Sie sei überzeugt davon, dass über diese Projektarbeit manch ein Musiker längerfristig beim Blasorchester bleibt: „Wir hatten im Sommer nur eine Tuba, jetzt sind es drei. Sicherlich ist das mühevolle Arbeit, aber das lohnt sich.“