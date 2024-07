Kirmes und Krammarkt 2024 in Wermelskirchen Was die Besucher der Herbstkirmes erwartet

Beginn der Kirmes ist am Freitag, 23. August, um 16 Uhr. Am Samstag startet der Rummel um 13, am Sonntag um 11 Uhr. Die Matinee beginnt am Montag, 27. August, um 11 Uhr, die Kirmes öffnet am Matinee-Montag um 13 Uhr. Das Kirmestreiben am Dienstag, 28. August, geht um 14 Uhr los und findet den krönenden Abschluss mit dem Höhenfeuerwerk um 22 Uhr.