Ein Muss auf der Herbstkirmes Matinee in Wermelskirchen macht richtig gute Laune

Ein Trend, der sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr abzeichnet, wie Frank Hermes, der in den Bürgerhäusern an der Eich wohnt und somit besten Ausblick auf das Geschehen hat, im Gespräch mit unserer Redaktion feststellte: „Den Eindruck habe ich bestimmt schon seit zehn Jahren, dass sich das so entwickelt. Ich denke, dass viele Leute tatsächlich am Matinee-Montag vormittags noch arbeiten oder anderen Verpflichtungen nachgehen und erst ab zwölf Uhr nach und nach in die Innenstadt kommen.“