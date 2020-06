Herbstkirmes in Wermelskirchen : Fraktionen wehren sich gegen Büfo

Wermelskirchen In einer gemeinsamen Erklärung widersprechen die Fraktionen den Aussagen von Oliver Platt vom Bürgerforum, der seinen Kollegen im Umgang mit der Herbstkirmes 2020 indirekt Phlegma unterstellt habe.

Platt hatte kritisiert, „dass keiner der Kommunalpolitiker darüber zumindest diskutieren wollte.“ Jochen Bilstein von der SPD und seine Fraktionskollegen erwidern: „Fest steht, dass eine klassische Kirmes nicht möglich sein wird, was auch Platt konstatiert. Die Gefahr, die mit einem solchen Großereignis verbunden ist, selbst wenn es eine Erlaubnis gäbe, ist angesichts der Tausenden von Menschen auf engstem Raum zu groß.“ Das gelte aber auch für alternative Modelle, die Platt ins Gespräch gebracht hatte, wie zum Beispiel eine „lange Theke“ oder Händler auf der Telegrafenstraße. „Alle Vorschläge, so reizvoll sie auch sein mögen, bergen das gleiche Risikopotential wie ein herkömmlicher Jahrmarkt, weil sich immer zu viele Menschen auf engstem Raum begegnen“, heißt es in der Stellungnahme.

Das sei allen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses – bis auf Platt – klar, weil sie sich bereits frühzeitig mit dem Antrag des Büfo auseinandergesetzt und die Aussichtslosigkeit erkannt hätten: „Es war also nicht Phlegma, das eine Diskussion verhindert hat, sondern die Einsicht in das rechtlich Mögliche, vor allem aber in das in Zeiten von Corona im Interesse der Gesundheit der Bürger Notwendige.“