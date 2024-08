Herbstkirmes 2024 in Wermelskirchen Grünes Licht für Open-Air-Partys

Till Hoheneder und seine „Rockafellers“ machen sich schon seit einigen Jahren auf die Suche nach den „Juwelen im Morast der Popmusik“ – auf humorvolle Art und Weise. Die Juwelen finden sich im Dunstkreis von Bands und Künstlern wie The Doors, David Bowie, Creedence Clearwater Revival oder Stevie Wonder. Sänger Till Hoheneder wird nachgesagt, dass er „Deutschlands bester Mick Jagger“ sei – was deutlich macht, wie es am Sonntag, 25. August, ab 20 Uhr beim Auftritt in Sachen Bühnenpräsenz zugehen dürfte.