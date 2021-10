Herbst-Staudenbörse in Hünger : Pflanzenkenner sind Stammgäste

Hünger Für den guten Zweck spenden Gartenfreunde Pflanzen aus dem heimischen Garten. Andere finden in diesem Angebot neues Grün für ihre Beete. Der Erlös ist für das Hospiz Bergisch Land vorgesehen.

Fröhliches Lachen erklingt am Fuß des Turms der Evangelischen Kirche in Hünger. Auf der Rasenfläche vor dem Gottesdienst fachsimpeln Besucher und Organisatoren, nehmen Pflanzen in Augenschein, lassen diese von ihrer Handy-App bestimmen oder streichen mit den Händen über die Blätter, um am Geruch zu erkennen, welches Kraut das denn nun ist. Die Staudenbörse an der Evangelischen Kirche in Hünger ist ein Erfolgskonzept, wird im 26. Jahr zweimal jährlich im Frühling und Herbst terminiert. Gäste und Organisationsteam kennen sich im Regelfall. Nicht nur überzählige Pflanzen aus heimischen Gärten werden gespendet, damit sie für einen guten Zweck verkauft werden und in einem anderen Garten die Besitzer erfreuen können. Auf der Staudenbörse tauschen die Pflanzenfreunde auch Tipps, Tricks, Kniffe und Anekdoten aus jahrzehntelanger Hobbygärtnerei aus.