Kabarett in Wermelskirchen Wie aus „Hey Jude“ EU wird und das Publikum Nasenflöten flötet

Erst sangen „Herbert & Hotchkiss“ alias Armin Himmelrath und Uwe Engelbracht gemeinsam mit Gast-Kabarettist Robert Griess am Ende ihrer Spätausgabe zur Europa-Wahl zur Melodie von „Hey Jude“ EU. Dann folgte zum Abschluss eine Spezialversion des Hauptthemas von „Ode an die Freude“ aus dem letzten Satz der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven: Die Europa-Hymne wurde in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik, die gemeinsam mit der Volkshochschule Bergisch Land die Europa-Wahl-Variante von „Herbert & Hotchkiss ihre Spätausgabe“ organisiert hatte, geflötet – und zwar mit Nasenflöten, die die Akteure auf der Bühne gleich zu Beginn des Abends an das Publikum verteilt hatte.