Lokalgeschichte in Wermelskirchen Die Geschichte der „Laubenpieper“ archiviert

„So wie ich die Unterlagen zuhause in Aktenordnern hatte, habe ich sie jetzt auch übergeben“, sagte der 78-Jährige, der Anfang der 1980er-Jahre nach Wermelskirchen kam, aber inzwischen in Köln-Weiden lebt. Kurz nachdem Henry Faust ins Bergisch gezogen war, besorgte ihm sein Schwiegervater einen Garten in der Kleingartenanlage der „Laubenpieper“ am Drosselweg. Eineinhalb Jahre später wurde Faust Vorsitzender der Kleingärtner und kümmerte sich gleich um das anstehende Jubiläum, denn der Kleingartenverein blickte 1990 auf das 30-jährige Bestehen zurück. Eine Broschüre als Festschrift zu diesem Jubiläum, die „Henry“ Faust damals erarbeitete und zusammengestellte, befindet sich ebenfalls in der „Laubenpieper“-Sammlung, die nunmehr im Stadtarchiv ihren Platz findet.