Hochzeiten in Wermelskirchen : Trauzeugen warten draußen

Wermelskirchen Im Standesamt gelten in der Corona-Krise neue Regeln.

Wer dieser Tage heiraten will, wird das ziemlich vereinsamt tun müssen. Das Brautpaar ist mit dem Standesbeamten allein im Raum. „Selbst die Trauzeugen müssen draußen warten und ihre Unterschrift nach der Trauung geben“, erläutert der Leiter des Bürgerbüros und des Standesamtes, Frank Hermes, das aktuelle Verfahren im Zeichen der Corona-Pandemie. Aber, so betont der 59-Jährige: „Der nächste Termin für eine Trauung in Wermelskirchen steht erst am 14. April an.“ Ob diese Trauung unter den stark einschränkenden Rahmenbedingungen stattfinde, bleibe abzuwarten.