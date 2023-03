Heinz Becker in Wermelskirchen Dem Kleinbürgertum die Maske runterziehen

Aber auch der Bühnenhintergrund fängt auf eine besonders detailreich gezeichnete Art und Weise die kleinbürgerliche Spießer-Einbauküche auf, in der Heinz Becker sich seine Spielwiese eingerichtet hat. Von dort, natürlich am 70er-Jahre-Küchentisch auf einem Resopalstuhl sitzend, verteilt er mit sympathischer Saar-Schnauze in geradezu liebevoller Weise seine Spitzen. Es ist ein wenig wie bei der berüchtigten Astralyoga-Übung, bei der man sich selbst verschlingt – Heinz Becker ist der sprichwörtliche Kleinbürger, der sich selbst in der höchstmöglichen Konsequenz mit praktisch jedem einzelnen Satz entlarvt. Das ist natürlich amüsant, in erster Linie, da es eben so sympathisch transportiert wird.