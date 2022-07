Politik in Wermelskirchen : Heimische Politiker zeigen sich zufrieden mit Koalitionsvertrag

Wermelskirchen Grüne und CDU aus Wermelskirchen glauben an eine gute Lösung für Nordrhein-Westfalen. Stefan Janosi spricht indes von „gemischten Gefühlen“; Michael Schneider ist froh, dass Herbert Reul im Amt bleibt.

Entschieden und besiegelt: Insgesamt 148 Seiten hat der „Zukunftsvertrag“, den CDU und Grüne in den vergangenen Wochen seit der Landtagswahl auf den Weg gebracht haben. Die großen Themen des Koalitionsvertrags: Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Bildung , Öffentlicher Nahverkehr und Kriminalitätsbekämpfung. Wie zufrieden sind die heimischen Vertreter der beteiligten Parteien? „Wie viele andere auch, habe ich gemischte Gefühle“, sagt Stefan Janosi, Fraktionssprecher der Grünen in Wermelskirchen .

Unterm Strich sei er aber zufrieden mit diesem Kompromiss. Es gebe viele positive Vorgaben, die der Koalitionsvertrag beinhalte: „Dazu gehört der Plan für 1000 neue Windräder und der Ausbau der Radfahrwege“, sagt Janosi. Und dann erinnert er an den Antrag, den die Grünen 2020 im Stadtrat einbrachten, um eine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten zu erreichen. Der Antrag kam durch. „Aber die Pflicht wird nicht umgesetzt“, sagt Janosi und wünscht sich etwas von dem Geist des NRW-Koalitionsvertrags auch für Wermelskirchen. Ohnehin könne das Papier auch ein „Leuchtturm-Projekt“ für andere Bundesländer sein. „Allerdings muss sich die CDU dann noch deutlich mehr bewegen“, findet Janosi. Es gebe zu viele Flügelkämpfe, zu viele Interessen bei den Christdemokraten. „Die CDU ist sich nicht grün“, sagt er augenzwinkernd. Dadurch gehe vieles nicht schnell genug. Und was sagen die Grünen zur Kriminalitätsbekämpfung: 3000 neue Polizeikräfte sieht der neue Koalitionsvertrag vor. „Die innere Sicherheit scheint den Bürgern wichtig zu sein“, sagt Janosi. Was ihm wirklich wehtue, sei das Verhältnis der CDU zur Wirtschaft. „Es wird zu viel privatisiert“, sagt er. An Flughäfen und im Öffentlichen Nahverkehr bekomme man dafür jetzt die Quittung.