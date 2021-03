Initiative "WK Hand in Hand" in Wermelskirchen : Heimische digitale Lösung statt Luca-App

„Digitale Lösung für Wermelskirchen“: Im Friseursalon Istanbul von Inhaber Gökhan Urun, hier mit Anna-Rita Fanelli, wird schon mit QR-Codes gearbeitet. Foto: Christian Vogeler

Wermelskirchen Die Initiative „WK Hand in Hand“ erweitert ihr Online-Angebot um Terminvergaben für Einzelhändler.

Erst die Terminvergabe, dann der Einkauf: Um dieses Verfahren für Kunden und Einzelhändler in Corona-Zeiten zu vereinfachen, hat die Initiative „WK Hand in Hand“ ihr digitales Angebot ausgeweitet. Die Wermelskirchener Digitalexperten um Marco Frommenkord bieten den Wermelskirchener Einzelhändlern ein Terminvergabesystem über die Homepage der Initiative an. Mit wenigen Klicks sollen Kunden auf der Internetseite künftig ihren Termin im Einzelhandel buchen können. „Das kostet den Händler und den Kunden nichts“, betont Frommenkord, „wir setzen uns hier ehrenamtlich ein, um zu helfen.“ Und damit meint er auch Anna Rita Fanelli und Christian Vogeler, mit denen er in den vergangenen Tagen an Lösungen gearbeitet hat.

Schon im vergangenen Sommer, als die Restaurants wieder öffnen dürften, programmierte die Initiative eine digitale Lösung, damit sich Besucher in Wermelskirchens Restaurants mit wenigen Klicks für ihren Besuch registrieren konnten. Am Tisch wurde ein QR-Code gescannt: Wer wollte, legte per Smartphone ein Benutzerkonto an. Aber auch eine einmalige Eingabe der Daten war möglich – um in Pandemie-Zeiten die Nachverfolgbarkeit von Kontakten zu ermöglichen. „Gleichzeitig haben wir damals eine Spielwiese geschaffen, die die Kunden motivieren sollte, sich zu registrieren“, erinnert Anna Rita Fanelli. Es wurden Preise für Nutzer ausgelobt, auf dem Smartphone tauchte bei der Registrierung die Speisekarte auf, wer mochte, bekam regelmäßig Post. Im nächsten Lockdown baute die Initiative ihr Angebot aus: Seit dem informiert die Internetseite über den Lieferservice der Gastronomen und bietet Einzelhändlern ein Schaufenster – ohne allerdings als Verkaufsplattform zu fungieren. Inzwischen sind 20 Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Vereine mit im Boot. 1500 Menschen haben sich registriert, 5000 Kontakterfassungen wurden gezählt.

Info Initiative ist seit einem Jahr im Einsatz Internet Vor einem Jahr präsentierte die Initiative „WK Hand in Hand“ zum ersten Mal digitale Ideen in der Krise. Inzwischen hat die Internetseite ein neues Layout erhalten, ab kommende Woche soll dort neben den bestehenden Angeboten auch die Terminvergabe für Einzelhändler möglich sein. www.wkhandinhand.de

„Nun haben wir innerhalb einer Woche auf die neuen Regelungen reagiert und das Thema Terminvergabe in den Blick genommen“, erklärt Frommenkord. Im Internet können Kunden einen Termin bei den teilnehmenden Händlern vereinbaren. Freie Zeitfenster werden – basierend auf den Angaben der Händler – errechnet. Nach der Reservierung erhalten Kunden und Händler eine Mail. Unmittelbar vor dem Besuch des Ladens bestätigt der Kunde die Wahrnehmung des Termins und wird damit als Kontakt erfasst. „Die Daten werden im Bedarfsfall zur Kontaktnachverfolgung direkt an das Gesundheitsamt übermittelt“, sagt Frommenkord.

Auch über das Scannen von QR-Codes vor der Landestür soll eine Registrierung vor dem Einkaufen möglich werden.

Warum nicht die Luca-App genutzt werde, die beim Thema Kontaktnachverfolgung in aller Munde ist? „Die Luca-App ist eine von vielen Lösungen“, sagt Frommenkord, „und nicht unbedingt die Beste.“ Ganz bewusst habe sich „WK Hand in Hand“ gegen eine App-Lösung entschieden. Stattdessen setze man auf eine webbasierte Lösung – und damit auf Datenschutz. Niemand verdiene mit dem Modell Geld. „Und wir können als Stadt mit einer kreativen, eigenen Lösung gemeinsam auftreten“, sagen die Initiatoren. Auch interkommunal könne das System genutzt werden, wirbt Frommenkord. Aus dem „WK“ im Titel der Initiative sei inzwischen „Wir können Hand in Hand“ geworden.