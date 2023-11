Auszeichnung des Wermelskirchener Ehrenamtes Heimatpreis würdigt das Engagement der Tafel

Mit letzterem spielt er bewusst auf die Worte an, mit denen Brigitte Krips im Jahr 2007 für die Gründung der Tafel in Wermelskirchen warb. Seit mehr als 15 Jahren ist ihr Team nun schon für die Menschen in der Stadt im Einsatz. Gemeinsam mit Brigitte Krips besteht der eingetragene Verein heute aus etwa 50 Freiwilligen, die sich regelmäßig darum kümmern, dass Bedürftige mit ausreichend Lebensmitteln versorgt werden. Doch das werde in der aktuellen Situation immer schwieriger – insbesondere was die Beschaffung von frischem Obst und Gemüse angehe, wie Brigitte Krips schildert. „Ein Teil des Preisgeldes wird auf jeden Fall auch für die Beschaffung von Lebensmitteln verwendet werden, damit für die Menschen weiterhin eine gesunde Ernährung möglich ist“, erklärt sie.