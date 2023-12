Wer isst, was zum Fest Heiligabend kommt Tradition in Wermelskirchen auf den Tisch

Seine Mutter bringt seit jeher Heringssalat mit zum Festessen. Den habe er als Junge nicht gemocht. „Aber heute esse ich ihn gerne“, erzählt der Landwirt. Bevor die Familie allerdings am Tisch Platz nimmt, steht der Dienst bei den Kühen an. „Wir sind zeitig im Stall, die Kinder helfen mit und so sind wir früh fertig“, erzählt Mühlinghaus. Seit die Kinder erwachsen sind, ist aus dem ungeduldigen Drängeln am Heiligabend ein entspanntes gemeinsames Essen geworden.