Workshop in Wermelskirchen : Aufklärung gegen unerwünscht jagende Hunde

Der Hegering Wermelskirchen freute sich über eine rege Teilnahme am Kursus „Der unerlaubt jagende Hund“ und kündigt eine Wiederholung an. Foto: Hegering Wermelskirchen

Wermelskirchen Lernwillige Vierbeiner, eifrige Halter: Hegering Wermelskirchen freut sich über rege Kursteilnahme und kündigt eine Wiederholung an.

Warum jagt mein Hund? Wie bekomme ich ihn dazu, dies zu unterlassen? Warum ist es überhaupt so schlimm, wenn mein Hund ein Reh hetzt? Das waren einge der Fragen, mit denen sich die 23 Teilnehmer des Seminars „Der unerwünscht jagende Hund“ beschäftigten. Dazu hatte der Hegering Wermelskirchen zusammen mit der Hundeschule „Apportieren und mehr“ von Heike Bertels eingeladen. Dabei ging es nicht in erster Linie um die klassischen Jagdhunde. Denn, so beschreibt es Simone Koch vom Hegering: „Wer sich in einen Weimaraner verliebt, der weiß in der Regel, dass Jagen ein Thema sein wird.“