Stadtverwaltung in Wermelskirchen Im Rathaus sollen 16,5 neue Stellen her

Der Stellenplan für 2024/2025 sieht neben der Neueinrichtung, Ausweitung und Höherbewertung von Stellen aber auch die Abschaffung von Stellen vor. So ist laut dem Entwurf die vorgesehene Stelle einer stellvertretenden Kämmereileitung, die mit jährlich 119.700 Euro an Personalkosten zu Buche geschlagen hätte, vom Tisch. Geplant war ursprünglich die Aufteilung der Kämmerei, die unter der Leitung von Kämmerer Dirk Irlenbusch steht, in zwei Ämter. Dann wäre ein Stellvertreter als zweiter Leiter nötig gewesen. Aber, so heißt es in der Begründung: „Der vorgesehene Bewerber hatte seine Bewerbung um die Stelle zwischenzeitlich zurückgezogen. Zudem wurden im Rahmen der laufenden Organisationsuntersuchung bereits erste Maßnahmen zur Entlastung umgesetzt, so dass die Kämmerei perspektivisch nicht in zwei Ämter aufgeteilt werden muss. Die Stelle wird somit nicht mehr benötigt.“