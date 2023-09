Stadtfinanzen in Wermelskirchen Steuererhöhungen sind langfristig nicht zu vermeiden

Stichworte wie Kindergartenplätze, Brandschutz oder der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) belasteten alle kommunalen Haushalte und das treffe Wermelskirchen genauso. „Andere bestellen und wir müssen bezahlen – letztlich die Bürger der Stadt. Denn die Kommunen stehen am Ende der Kette, wir müssen unsere Kosten direkt durch die Bürger bezahlen lassen“, erläutert Dirk Irlenbusch und verweist auf Kommunen im Haushaltssicherungskonzept (HSK), die in „eigentlich wirtschaftlich gesunden Kreisen“ lägen: „Ausschließen kann ich das für die Zukunft für Wermelskirchen nicht. Meiner Meinung nach sind auf längere Sicht Steuererhöhungen nicht zu vermeiden.“ Beispielhaft führt der Kämmerer Städte im Rhein-Sieg-Kreis an, in denen ein Grundsteuer-Hebesatz von 1200 Prozent gelte.