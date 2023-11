Medizinerin aus Wermelskirchen Hausärztin schreibt Brandbrief an Lindner, Tebroke und Außendorf

Gil Schulte sieht sich als „entkernte Selbstständige“. So formuliert es die niedergelassene Allgemeinmedizinerin in einem offenen Brief an den Bundesfinanzminister Christian Lindner, der sich in Rhein-Berg zur Bundestagswahl stellte, und die beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis, Dr. Hermann-Josef Tebroke (CDU) sowie Maik Außendorf (Die Grünen).