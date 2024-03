Haus Vogelsang in Wermelskirchen Fördergelder für „Demenzgarten“ gesucht

Im Gepäck hatte er dann zumindest „vorsichtig optimistische“ Neuigkeiten: „Es geht weiter. Wir fangen nicht morgen an, aber wir haben Hoffnung“, erklärte der Vorsitzende. Denn in den vergangenen Monaten seien die Gespräche mit dem Träger des Altenpflegezentrums ins Rollen gekommen: Vertreter der Rheinischen Gesellschaft, auch Eigentümerin der Außenfläche, und Vertreter des Freundeskreis setzten sich an einen Tisch – und schmiedeten Pläne. Das Ergebnis: Die Rheinische Gesellschaft habe angekündigt, sich um die Instandsetzung des Terrassenbereichs zu kümmern, der an den Speisesaal angrenzt.