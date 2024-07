Diese Woche im Haus Eifgen Von Musikschul-Jam bis Deep Purple

Die italienische Formation „Strange Kind of Women“ ist inzwischen schon Stammgast im Haus Eifgen und sorgt regelmäßig für ausverkaufte Konzerte. Europas einzige „Deep Purple“-Tributeband mit rein weiblicher Besetzung gastiert am Samstag, 6. Juli, auf der Summerstage zum wiederholten Mal in Wermelskirchen. Das rund zweistündige Live-Set der Band um Eliana Cargnelutti und Sängerin Alteria umfasst Made in Japan-Klassiker wie „Child In Time“, „Smoke On The Water“, „Strange Kind Of Woman“, „Highway Star“ und „Space Truckin'“ sowie weitere Songs aus der Gillan-Ära wie „Speed King“ und „Into the Fire“.