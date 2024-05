„Tanz in den Mai“ in Wermelskirchen Musikalische Zeitreise mit „Crash ! Boom ! Bang !“

Wermelskirchen · Die Roxette-Coverband machte bei ihrem Konzert am letzten April-Abend im Haus Eifgen ihrem Name alle Ehre. Es reihte sich Hit an Hit an Hit.

01.05.2024 , 13:46 Uhr

Die Coverband „Crash! Boom! Bang!“ machte beim Tanz in den Mai im Haus Eifgen ihrem Namen alle Ehre. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Von Wolfgang Weitzdörfer