Umweltbehörde genehmigt nur dezente Musik : Beirat gegen Konzerte im Biergarten von „Haus Eifgen“

Julian und Roman Wasserfuhr sollten eigentlich am 12. August im Biergarten von „Haus Eifgen“ auftreten. Ob das klappt, ist noch offen. Foto: Jimmy Katz / ACT

Wermelskirchen Live-Musik contra Naturschutz: Darum geht es jetzt im „Haus Eifgen“. Der Biergarten öffnet am 28. Juni. Dann sollten dort auch Konzerte stattfinden mit den Wasserfuhr-Brüdern, Hendrik Freischläder oder der Band „Virus“. Das steht auf der Kippe.

Das „Haus Eifgen“ hat für die Sommermonate in diesem Jahr eigentlich große Pläne: Da sich viele Kulturinteressierte noch nicht so gern in geschlossenen Räumen aufhalten, wurde der Biergarten hergerichtet und „aktiviert“. Das Hygienekonzept ist bereits für 100 Personen genehmigt. Auch das Programm steht fest: Namen wie die Wasserfuhr-Brüder, Les Searles, die Band „Virus“ oder Hendrik Freischläder sind (noch) fest geplant.