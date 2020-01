Wermelskirchen : Eine Mischung aus Klaviermusik und Entertainment

Wermelskirchen Piano Reloaded zu Gast in Wermelskirchen. Das Klavierduo, bestehend aus Daniel Paterok und Peter Asmuth, tritt am kommenden Freitag, 24. Januar, um 20.30 Uhr im Haus Eifgen auf. Ausschlaggebend für ein Arrangement sei die Eigeninitiative des Pianisten Peter Asmuth gewesen.

Ein Konzertprogramm von zwei Pianisten, die sich an zwei Flügeln gegenüber sitzen und laut Veranstalter berühmte Filmmusik, Variationen über klassische Themen und das schönste aus der Pop-Musik arrangiert in ihrem ganz eigenem, unverkennbaren Stil präsentieren. Die Mischung aus Klaviermusik, gepaart mit ein bisschen „Piano Comedy“, ist nicht nur etwas für die „ganze Familie“, sondern passt zudem in das Konzept des Kulturprogramms im Haus Eifgen, „neue Wege zu gehen“, so Dierks. Zu den beiden Pianisten sagt Michael Dierks, dass Daniel Paterok Elemente aus Klassik, Pop und Boogie Piano miteinander verbindet. Wohingegen der ihm gegenüber sitzende Peter Asmuth im Jazz- und Pop-Bereich zu Hause ist und eine Vorliebe für Filmmusik hat. All das findet sich wieder im gemeinsam arrangierten und „einzigartigen Piano Reloaded Sound“.