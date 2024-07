Haus Eifgen in Wermelskirchen Zwei Jahrzehnte im Zeichen des Jazz

Nun ist also Juli, zwei Monate nach dem eigentlichen Jubiläumstermin. „Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich hatte es schon präsent, dass wir 2024 das 20-Jährige haben. Und irgendwann ist bei mir die Idee aufgekommen, mit der Band der ersten Session ein Jubiläums-Konzert zu spielen“, sagt Michael Regenbrecht. Das geht allerdings nicht ganz. Schließlich ist Ur-Schlagzeuger Michael Krautstein Ende November 2022 mit nur 61 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. So werden neben Les Searle und Michael Regenbrecht Ruppe Fuchs am Schlagzeug und Philipp Sauer am Saxophon den Auftakt zu einer bestenfalls legendären Jazz-Session liefern. Aller vier sind Vollblut-Musiker.