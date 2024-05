„Tag der offenen Tür“ mit großer Resonanz Im „Haus der Begegnung“ herrscht aktives Leben

Joachim Pistorius ist an diesem „Tag der offenen Tür“ einer von zahlreichen ehrenamtlichen Gruppenleitern, die ihr Angebot vorstellen, Fragen beantworten und mit Interessierten ins Gespräch kommen. Davon gibt es an diesem Samstagvormittag einige. „Es haben sich heute viele unbekannte Gesichter unter die große Zahl an Besuchern gemischt“, bilanziert Nadine Theißen. Sie zeichnet neben Sonja Raschkowski als hauptamtliche Kraft nicht nur für den Aktionstag verantwortlich, gemeinsam koordinieren sie auch das Leben im „Haus der Begegnung“.