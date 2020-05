Haus der Begegnung in Wermelskirchen : Haus der Begegnung bis Ende Juni zu

Wermelskirchen Ein gutes Jahr nach dem Neustart im Haus der Begegnung wird der Betrieb durch die Corona-Krise ausgebremst. Gerade hat die Rheinische Gesellschaft die Schließzeit verlängert. Den Kontakt halten Sonja Raschkowski und Nadine Theißen trotzdem.

Im Haus der Begegnung klingelt regelmäßig das Telefon. Manchmal stehen Senioren auch mit Mundschutz vor der Tür, um mal „Hallo“ zu sagen. „Wir merken, dass es den Menschen genauso schwer wie uns fällt, dass wir geschlossen haben“, sagt Sonja Raschkowski. Seit dem 13. März fallen alle Gruppen und Veranstaltungen im „Haus der Begegnung“ aus. Gerade hat die Rheinische Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk als Träger die Schließzeiten noch mal verlängert – vorerst bis Ende Juni. Aber weil Sonja Raschkowski und Nadine Theißen wissen, dass sowohl Ehrenamtlichen als auch Besuchern damit ein wichtiger Anlaufpunkt genommen wird, sitzt eine von ihnen trotzdem jeden Tag im Büro an der Schillerstraße. „Wir sind da“, sagt Nadine Theißen, „und dieses Signal ist uns wichtig.“ Und es wird gesehen. Viele Fragen werden am Telefon gestellt, manchmal rufen Senioren auch nur mal zum Erzählen an. Und alle sind willkommen – wie in anderen Zeiten auch.

Sonja Raschkowski und Nadine Theißen kommt die Unterbrechung im Haus der Begegnung auch deswegen so ungelegen, weil erst im vergangenen Jahr eine neue Epoche in der Einrichtung begonnen hatte. Hartmut Lürtzing und Gundula Schröder hatten den Treffpunkt an der Schillerstraße Richtung Ruhestand verlassen. Bereits im August 2018 hatte dann Sonja Raschkowski im Haus der Begegnung ihre Stelle angetreten, im Mai 2019 kam Nadine Theißen dazu. „Wir haben uns und den Menschen ganz bewusst erst mal Zeit gelassen“, sagt Sonja Raschkowski. Den Sorgen der Besucher vor einem Umbruch und großen Veränderungen begegneten die beiden Frauen mit viel Ruhe und Verständnis. „Dann spürten wir schnell den Rückenwind“, erzählt Nadine Theißen. Es sei eine große Herausforderung gewesen, in die Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten. Aber nun seien sie angekommen und jede von ihnen habe sich auf ihre eigene Weise eingewöhnt. Und die Besucherzahlen bestätigen diesen Eindruck: Sie haben sich in den vergangenen zwei Jahren nicht verändert.