Klassentreffen in Wermelskirchen Wiedersehen 40 Jahre nach dem Schulabschluss

Andrea Guntermann, Frank Müller und Jürgen Konrad sind nicht ganz ohne Stolz. „Kaum einer schafft es noch, alle fünf Jahre so ein Treffen zu organisieren.“ Dem federführend organisierenden Trio gelingt es dennoch: Im Fünf-Jahres-Rhythmus lädt es zum Klassentreffen ein. So auch zuletzt, 40 Jahre nachdem die einstigen Schüler ihren Abschluss an der damaligen Hauptschule-Ost gemacht haben.