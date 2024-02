Technischer Beigeordneter in Wermelskirchen Hartwig Schüngel – „Nie ad hoc, sondern wohl überlegt“

Der 50-Jährige weiß Bescheid. Das ist nicht verwunderlich, denn: Er war in den vergangenen sechs Jahren Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, kurz: Hochbauamt. Mit Schüngel wird ein Mann Dezernatsleiter, der in Wermelskirchen aufgewachsen ist, in Dabringhausen wohnt und wegen seiner Amtsleiterjahre ein „Kind“ aus dem eigenen Haus bei der Stadtverwaltung ist.