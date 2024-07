Vereinsleben in Wermelskirchen Vom „Pimpf“ zum „Mister VVV“ in Dabringhausen

Gleichzeitig erinnerte sich der Jubilar, wie er in den VVV-Vorstand gelangte: „Ich war damals in der Karnevalsgesellschaft. Ein Bekannter von dort nahm mich mit in den heutigen Schmiedekotten in Stumpf, wo der VVV 1974 zur Mitgliederversammlung tagte.“ Und weiter: „Während des Abends musste irgendwann der Vorstand gewählt werden. Ich dachte, mich kennt eh keiner – aber falsch gedacht.“ Er habe sich mit seinen damals 27 Jahren als „kleinen Pimpf“ gesehen, berichtete Harald Röntgen, aber: „Die haben zu mir gesagt: Du bist doch in der Verwaltung, also kannst du auch eine Niederschrift machen. Und zack war ich in den Vorstand gewählt.“