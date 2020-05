Handwerk mit leichtem Auftragseingang : Handwerk verzeichnet mehr „Verschönerungs“-Aufträge

Rhein-Berg Der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto, stellt fest: Heim, Garten und Balkon werden zu den wichtigsten Naherholungsgebieten in Corona-Zeiten.

Der Sommer steht in den Startlöchern, und vielerorts nehmen die heimischen Bauprojekte langsam Fahrt auf. Sowohl neue Metallkonstruktionen zum Sonnenschutz für die Terrasse stehen auf dem Wunschzettel als auch der Tausch der Heizungsanlage in den kommenden warmen Monaten oder eine fachlich versierte Verschönerungsaktion von Handwerkern.

Katrin Rehse, Sprecher der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land: „In unruhigen Zeiten steigt bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einem ruhenden Pol, einem gemütlichen Zuhause und einem schönen Ambiente innerhalb der eigenen vier Wände. Bereits in den ersten Wochen der Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie haben die langen Schlangen vor Baumärkten gezeigt, dass viele aktuell ihre Wohnumgebung verschönern.“ Dieser Trend komme mittlerweile auch als Aufträge im Handwerk an. „Immer mehr Betriebe aus der Region Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg berichten von Kunden, die es Zuhause ,schön’ haben möchten“, weiß der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto.

„Durch Homeoffice und ‚Schule auf Distanzˊ ist man täglich von den Problemzonen und Wohnwünschen umgeben. Außerdem steht der Sommer in den Startlöchern, die Planungen für den nächsten Urlaub sind ungewiss. Da werden Heim, Garten und Balkon zu den wichtigsten Naherholungsgebieten“, so Otto.

Trendforscher beschreiben das Phänomen „Rückbesinnung auf das eigene Zuhause“ in dem Trend „Cocooning“. Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen „to cocoon“ – „sich in einen Kokon einspinnen“. Dies passiert derzeit durch die Corona-Schutz-Maßnahmen zwangsläufig. Das Cocooning scheine immer dann einen Schub zu bekommen, wenn Ereignisse außerhalb der eigenen Einflussmöglichkeit auftreten, so Rehse. „Das war nach den Terroranschlägen des 11. September so und auch während der Finanzkrise 2007 bis 2009.“