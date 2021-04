Online-Veranstaltungsreihe in Wermelskirchen : „Handwerk Connected“ plant Vorträge

Online-Veranstaltungsreihe in Wermelskirchen

Wermelskirchen Das Wermelskirchener Start-Up „Handwerk Connected“ startet Veranstaltungsreihe. Bei der Online-Premiere am Mittwoch, 14. April, referiert der Digital-Experte und Autor des Buches „Stillstand als Beschleuniger“, Karl-Heinz Land.

Die im Herbst 2019 gegründete Kooperationsplattform „Handwerk Connected“ (wir berichteten) wächst kontinuierlich und bietet den Mitgliedern nun regelmäßig Vortragsveranstaltungen mit Experten. Den Auftakt macht das Wermelskirchener Unternehmen mit dem Digital-Experten Karl-Heinz Land, Autor des Buches „Stillstand als Beschleuniger“. Sein Vortrags-Thema: „Aktuell sind die Auftragsbücher voll! Aber bleibt das so?“ Es werde einen Überblick darüber geben, wie sich die Wirtschaft, unsere Gesellschaft und das Handwerk in und nach der Pandemie verändern, kündigt Natascha Swientek von „Handwerk Connected“ an. Die Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 14. April, um 17 Uhr statt, die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.handwerkconnected.de Die ersten 100 Teilnehmer erhalten zusätzlich das Buch „Stillstand als Beschleuniger“.