Weihnachtsgeschäft in Wermelskirchen : Handel und Gastronomie sind zuversichtlich gestimmt

Wermelskirchen Nach dem zweiten Advent schien der Umsatz einzubrechen. Der Stadtmarketingverein sieht die Schuld an den ständig wechselnden Äußerungen verschiedener Bundespolitiker zur Pandemie-Situation.

Das hörte sich vor einer Woche noch nicht so gut an. Denn: Nach dem verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent war der Zählscheinverkauf eingebrochen. Ein Indiz, dass weniger Kunden in die Geschäfte gingen. Verantwortlich macht Frowein die Bundespolitiker, die die Bürger mit ihren ständig neuen Corona-Ankündigungen, auch von einem möglichen Lockdown, verunsichert hätten. „Diese ständig wechselnden Meldungen haben dem Online-Handel in die Hände gespielt und dem Einzelhandel die Kunden weggezogen“, so Frowein. Denn: Der Online-Handel habe einen Zuwachs von 17 Prozent in dieser Pandemie-Zeit erfahren.