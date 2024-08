Sportliches Ferienprogramm in Wermelskirchen Kinder träumen vom Profihandball

Im Handballcamp sind in dieser Woche alle gut aufgehoben – die Vereinsspieler genauso wie die Anfänger. „Für die Kinder spielt das in diesem Alter noch keine große Rolle“, sagt Reinacher. Zum ersten Mal laden der TuS Wermelskirchen und die Bergischen Panther auch in den Sommerferien zum Handballcamp ein. 58 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren haben sich angemeldet. „In den Ferien findet meistens kein Training statt“, weiß Erwin Reinacher. Vielen Kindern würden die Bewegung und das Handballspiel fehlen: An der Stelle kommt das Camp ins Spiel. „Natürlich soll der Spaß im Vordergrund stehen“, sagt der Trainer, „aber die Kinder können hier auch richtig etwas lernen.“