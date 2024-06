Erster WTV-Cup in Wermelskirchen 700 junge Handballer zeigen ihr Können

Also luden sie ein – und freuten sich dann, als nicht nur 17 Anmeldungen aus den eigenen Reihen eintrudelten, sondern auch Witzhelden oder Mettmann, Köln, Bayer Leverkusen und die Bergischen Panther Mannschaften meldeten. „Wir haben uns so gefreut, dass wir keinem abgesagt haben, sondern uns um eine dritte Halle bemüht haben“, erzählt Katja Berkenberg. Und so wird am Samstag und Sonntag nicht nur am Schwanen und in der Halle am Gymnasium Handball gespielt – sondern auch in der Schuberthalle.