Wollkreis Heisterbusch und CVJM Wermelskirchen Handarbeit und gemütliches Klönen

Andrea Sax weiß genau, wie es geht, der erste Kürbis steht schon auf dem Tisch. Stephanie Simon wendet sich an sie, als es um das Ausstopfen des Kürbisses geht. „Ich häkele eigentlich gar nicht so gerne, bin im Wollkreis eher bei der Strümpfe-Fraktion. Aber wir gehen hier eben über unsere Grenzen“, sagt sie und lacht. Sie habe einmal für das Woll-Aquarium einer Freundin einen Biberkopf gehäkelt – der dann allerdings als Stein dort gelandet sei. „Weil ich ihn so voll ausgestopft habe, dass er eher an einen Stein erinnert hat“, sagt sie. Dass die sechs Frauen geübt sind, steht außer Frage – und ist auch daran zu erkennen, dass sie sich munter unterhalten, während Reihe um Reihe gehäkelt wird. Es stehen auch Muffins auf dem Tisch, und die Tochter einer der Teilnehmerinnen sitzt nebenan und malt mit vielen bunten Stiften ein Bilderbuch aus. Nebenbei wird noch sehr viel mehr gelacht, so dass man sich unweigerlich fragt, ob Stricken, Nähen und Häkeln die Stimmung tatsächlich so sehr heben können.