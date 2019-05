Hans-Joachim Hamerla im Interview : „Von einem neuen Stadtquartier profitieren“

Das Hüpptal gilt als Alleinstellungsmerkmal für Wermelskirchen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Hans-Joachim Hamerla vom Düsseldorfer Architektur- und Stadtplanungs-Büro ASS spricht im BM-Interview über die Chancen und Aufgaben im Rahmen des Entwicklungs- und Handlungskonzepts für Wermelskirchen.

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Hamerla, was macht für Sie eine lebendige Kleinstadt aus?

Hans-Joachim Hamerla Eine Stadt ist lebendig durch ihre Vielfalt, durch Nutzungsmischung, durch „Alt und Neu“ – baulich und gesellschaftlich. Also eine Stadt für alle Generationen, die ausstrahlen, gern in dieser Stadt zu leben.

Info Architekt begleitet Innenstadt-Konzept Foto: Singer/Stephan Singer Konzept Das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept für die Wermelskirchener Innenstadt wird vom Düsseldorfer Architektur- und Stadtplanungs-Büro ASS begleitet. Plan Das Konzept soll bis 2030 umgesetzt werden. Einsehbar ist das Konzept online unter www.wermelskirchen.de/planen-bauen/stadtplanung-entwicklung/integriertes-entwicklungs-und-handlungskonzept

Inwieweit unterscheidet sich Wermelskirchen von diesem Idealbild?

Hamerla Wermelskirchen kommt diesem Idealbild schon sehr nahe. Dazu zählt besonders die Pflege der historischen Substanz, das fördert die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Ohne diese Identifikation mit Wermelskirchen hätte auch nicht die Kirmes die große Bedeutung im städtischen Leben.

Wie könnte eine Vision für die Stadtentwicklung aussehen?

Hamerla Die Vision für die Stadtentwicklung ist die Weiterentwicklung der Innenstadt als Stadtmittelpunkt mit starken Ortsteilen, die in einen attraktiven, auch ökologisch wertvollen Freiraum eingebettet sind. Gute Wohnraumangebote, zukunftsfähige Unternehmen und damit Arbeitsplätze sowie bedarfsgerechte soziale und kulturelle Einrichtungen stützen das Gemeinwesen.

Können Sie den aktuellen Stand in Sachen Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept in Wermelskirchen skizzieren?

Hamerla Das „Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Wermelskirchen Innenstadt 2030“ wurde vom Stadtrat beschlossen. Darauf aufbauend wurde der sogenannte Grundförderantrag für das abgeleitete Maßnahmenpaket zur Städtebauförderung für die Umsetzungszeiträume bis 2025 und dann bis 2030 angemeldet. Für 2019 wurde der Jugendfreizeitplatz als konkret zu realisierende Maßnahme beantragt. Die Gespräche mit dem Städtebauministerium und der Bezirksregierung Köln, unterstützt durch Ortstermine, sind sehr verheißungsvoll gewesen. Ich rechne mit einer ersten Förderung diesen Sommer.

Warum ist das Fachhochschul- und Technologiezentrum für die Stadt so wichtig?

Hamerla Hierbei geht es um zwei wichtige Perspektiven. Die Aktivierung der Brache Rhombus hat schon einen eigenen Wert. Nur wenige Meter vom Zentrum entfernt, allerdings noch getrennt durch die Bundesstraße, muss dieses Potenzial für Wermelskirchen gehoben und auch der optische Schandfleck beseitigt werden. Wir wollen dort ein gemischtes Innenstadtquartier entwickeln, in dem möglichst auch Hochschuleinrichtungen und Technologieangebote ihren Platz finden. Gerade die jungen Menschen brauchen in Wermelskirchen eine Perspektive. Unternehmen in der Region suchen Nachwuchs. Adäquater Wohnraum noch während der Ausbildung und später für junge Familien halten junge Menschen in der Stadt – und Familien zusammen. Was liegt da näher, als das in einem neuen Stadtquartier entstehen zu lassen? Davon profitieren nicht nur die Innenstadt, sondern ganz Wermelskirchen und die Region.

Wie realistisch ist die Umsetzung bis zum Jahr 2030?

Hamerla Ich gehe davon aus, dass das neue Innenstadtquartier „Rhombus“ zumindest in weiten Teilen bis dahin realisiert ist. Rat und Verwaltung wollen diese Entwicklung, das Projekt wird von allen Förderstellen als herausragende Maßnahme anerkannt und auch für die Regionale 2025 wird es einen hohen Stellenwert haben.

Was versprechen Sie sich davon für Wermelskirchen? Welche anderen Räume in der Innenstadt sollen verändert werden?

Hamerla Ein Alleinstellungsmerkmal für Wermelskirchen ist das „Hüpptal“. Es verläuft vom Tal bis in das Zentrum. Wohnungs- und schulnahe Aufenthaltsbereiche werden integriert, der Freiraum dient der Erholung, aber auch der Kommunikation, der sportlichen Betätigung und mit dem Bereich Eifgen auch dem kulturellen Leben. Besonders am Herzen liegt mir die Erhaltung und Aufwertung der Bürgerhäuser und ihres Umfelds. Die geplante Nutzung als „gute Stube der Stadt“ kommt allen Bürgern zugute. Strahlen diese Baudenkmäler wieder im Glanze, werden sie eine Begegnungsstätte beherbergen, auf die Wermelskirchen stolz sein kann. Es gibt viele weitere Einzelmaßnahmen, die in der Summe die Attraktivität der Innenstadt fördern werden.

Warum ist Wohnen ein wichtiges Thema für die Stadtentwicklung?

Hamerla Wohnen ist ein besonderes Gut für die Lebensqualität und die Zufriedenheit der Gesellschaft. Wermelskirchen braucht Wohnraum für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Werden keine Angebote geschaffen, zwingt man ganze Bevölkerungsgruppen, fortzuziehen. Barrierefreier Wohnraum in zentralen Lagen oder zumindest am Rand der Ortskerne hält die Familienbande zusammen. Wermelskirchen hat einen hohen Wert, den gilt es, behutsam weiterzuentwickeln.

Wie wohnt man in Zukunft?

Hamerla Wohnraum wird auch künftig nachgefragt werden in Einfamilienhäusern und im Geschosswohnungsbau, sowohl zur Miete als auch als Eigentum. Die richtige Mischung ist entscheidend. Ausgewiesen sind in Wermelskirchen in erster Linie Gebiete, in denen an den Siedlungsrändern Einfamilienhäuser entstehen können, deshalb muss in den nächsten Jahren das Augenmerk auf verdichtete Wohnformen in den Ortskernen und besonders in der Innenstadt gelegt werden. Wermelskirchen braucht nicht Masse, sondern Qualität. Zukunftsfähiger Wohnraum sollte barrierefrei sein und Angebote für Einpersonen- und Kleinhaushalte enthalten. Eine qualitativ gute Wohnraumversorgung hindert nicht, die gesamte Bandbreite von höherpreisigen und großen Wohnungen sowie preiswerten Angeboten anzubieten. Mehrgenerationenwohnen und die Berücksichtigung von Wohnraum in nahezu allen innerstädtischen baulichen Maßnahmen sind zukunftsfähig.

Wie können Sie aufkommende Zweifel in Bezug auf Finanzierungen ausräumen?

Hamerla Die Maßnahmen wurden in die mittelfristige Finanzierungsplanung der Stadt aufgenommen. Dies war und ist notwendig, weil sonst eine Bestätigung des beantragten Maßnahmenbündels zur Städtebauförderung durch die Bezirksregierung nicht erfolgen kann. Sollte sich in den nächsten Jahren die Haushaltssituation verschlechtern, ist insbesondere darüber nachzudenken, ob die Umsetzung des gesamten Konzepts nicht zeitlich gestreckt werden kann. Auf der Grundlage der Synergien der einzelnen Maßnahmen wird angestrebt, mindestens die wichtigsten Maßnahmen zu realisieren.

Sie haben in einigen Städten sehr viele Vorschläge umsetzen können – was ist Ihr Geheimnis?