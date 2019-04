Sinfonieorchester Wermelskirchen : Hamed Garschi neuer Dirigent

Wermelskirchen Das Sinfonieorchester Wermelskirchen hat einen neuen Dirigenten: Hamed Garschi (34) aus Köln überzeugte im Auswahlverfahren Vereinsführung und Musiker.

Der Deutsch-Iraner mit einem Master of Music im Fach Orchesterdirigieren der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bringt viel Erfahrung in der Leitung großer, professioneller Orchester und auch kleinerer Ensembles mit. „Wir haben mit dieser Entscheidung ein richtig gutes Gefühl“, betonte Alfred Karnowka vom Vereinsvorstand.