Neuer Dirigent des Sinfonieorchesters Wermelskirchen : Kein Tag in seinem Leben ohne Musik

Wermelskirchen Hamed Garschi beginnt als neuer Dirigent im Sinfonieorchester. Sein Weg begann im Iran – einem Land, in dem Musik nur bedingt möglich ist.

Hamed Garschi war gerade fünf. Sein großer Bruder spielte zum ersten Mal auf dem neuen Keyboard. Nur ein paar Töne, vorsichtige Melodien, die er im Musikunterricht gelernt hatte. Und Hamed Garschi saugte sie auf. Er speicherte die Tonfolgen ab und als er sich dann heimlich selbst an die Tasten setzte, da begann er zu spielen – aus der Erinnerung. „Seit jenem Tag gab es keinen einzigen Tag ohne Musik in meinem Leben“, sagt Hamed Garschi heute.

Noten kannte er damals nicht und in seiner Heimat, der iranischen Hauptstadt Teheran, war Musik streng reglementiert. Die Wunden des Kriegs heilten noch, Musikunterricht war schwer zu bekommen und ein Klavier kaum erschwinglich. Er brauchte Geduld. In der vierten Klasse bekam er schließlich selbst Musikunterricht. Und damit öffnete sich ihm eine neue Welt: Hamed Garschi spielte das Santur, das persische Hackbrett, traditionelle Melodien. Als er 14 wurde, ermöglichte ihm sein Musiklehrer den ersehnten Klavierunterricht. „Ich übte auf einem Holzbrett, auf das ich die Tastatur aufgemalt hatte“, erzählt er.

Studium An der Uni für Musik in Teheran studierte Hamed Garschi bis 2009 Klavier und Klarinette – und schloss beide mit dem Bachelor ab. In Köln folgte der Bachelor of Music im Fach Orchesterdirigieren, 2016 machte er den Master.

Hamed Garschi schrieb sich an der Hochschule für Musik in Teheran ein – für Klavier. In acht Wochen lernte er Klarinette. „Ich übte jeden Tag acht Stunden lang und wollte unbedingt dieses Instrument spielen, mit dem ich Teil eines Orchesters werden könnte“, sagt er. Und dann kam jener Tag, an dem er ein Video über Carlos Kleiber sah. Der österreichische Dirigent führte sein Orchester durch die 7. Sinfonie von Beethoven. „Ich habe eine Woche lang mit niemandem geredet, so beeindruckt war ich“, sagt Garschi.