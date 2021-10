Das regnerische Wetter trübt die Freude über die Veranstaltungspremiere : Halloween-Kürbisse auf dem Bauernmarkt

Wermelskirchen Erstmals veranstaltet der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ einen Bauernmarkt als Bestandteil des „à la carte“-Wochenendes. Greifvögel, Federvieh und viele regionale Anbieter bereicherten das Treiben, das unter dem Wetter litt.

Von Stephan Singer Das waren mal ganz andere Klänge, die über das Rhombus-Gelände schallten: Statt E-Gitarre, Bass und Schlagzeug erklang ein Konzert aus „Put-Put“, „Trut-Trut“ und „Kikeriki“ über den Platz. Unter den vor dem Regen schützenden Dächern zweier großer Pavillons hatte der Bergische Nutz- und Geflügelzuchtvereins Wermelskirchen beim ersten vom Stadtmarketingverein organisierten Bauernmarkt eine liebevoll gestaltete Ausstellung von Federvieh aufgebaut. Vom Holländischen Zwerghuhn über Flugenten und Tauben bis hin zu Puten reichte die Bandbreite der 47 präsentierten Vögel. „Am lautesten und beständigsten sind tatsächlich die Puten zu hören“, kommentierte Rüdiger Metzner von den Geflügelzüchtern und fügte mit einem Lachen an: „Die Hähne verabreden sich und krähen abwechselnd.“

Sicherlich sei der Aufwand groß, eine solche Ausstellung zu installieren, gestand Metzner ein, aber: „Wir machen ja jährlich eine Ausstellung in Dhünn und sind von daher vorbereitet. Er bedauerte angesichts vielen Mühe, die für alle am Bauernmarkt Beteiligten bereits in den frühen Morgenstunden begann, das regnerische Wetter, das Besucherströme zum Bauernmarkt ausbleiben ließ: „Wir Geflügelzüchter wollen auf unser Hobby und die somit verbundene Vielfalt aufmerksam machen. Dazu gehört auch Verantwortung für artgerechte Tierhaltung und den Erhalt alter Rasse, wie die ‚Bergischen Kräher‘, die wir heute hier ebenso zeigen.“